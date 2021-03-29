Kabine Kararları! Ramazan Ayı tam kapanma olacak mı? Ramazan'da yasak var mı?
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Kabine Kararları! Ramazan Ayı tam kapanma olacak mı? Ramazan'da yasak var mı?

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Kabine Kararları! Ramazan Ayı tam kapanma olacak mı? Ramazan'da yasak var mı?

Artan koronavirüs sayıları sonrası değerlendirmelerin yapılacağı 29 Mart Kabine toplantısı bitti mi? Kabine Kararları! Ramazan Ayı tam kapanma olacak mı? Ramazan'da yasak var mı?

Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir
Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir
Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz
Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz

Artan vaka sayıları sonrası yeni düzenlemeler neler? Kabine Kararları! Ramazan Ayı tam kapanma olacak mı? Ramazan'da yasak var mı?

RAMAZAN AYI TAM KAPANMA OLACAK MI?

Son dakika: Normalleşmeyle birlikte artan vaka sayıları sonrası gözler atılacak yeni adımlarda iken, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında merakla beklenen Kabine toplantısı başladı. Toplantıda Ramazan'da tam kapanmanın olup olmayacağı ile ilgili bir karara varılacağı ve risk haritasının güncelleneceği düşünülüyor.

RAMAZAN'DA YASAK VAR MI?

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başlayan Kabine toplantısında koronavirüse ilişkin tedbir ve önlemler olmak üzere pek çok konuda önemli kararları alınacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kademeli normalleşmede 1 aylık süreci değerlendirecek. Vaka artışları analiz edilecek, mutasyonlu virüsün seyri izlenecek. Tedbirlerin esnetilmesinin Türkiye'nin koronavirüs tablosuna yansımasına bakılacak. Elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınabilir.

Dilek Ulusan
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