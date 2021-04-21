Kabine değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin atandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine de son verilerek yerine Mehmet Muş getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikiye ayrılmasıyla kabinede bakanlık sayısı 16'dan 17'ye yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ise Vedat Bilgin atandı.

TİCARET BAKANLIĞI'NDA DEĞİŞİMÖte yandan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine de son verilerek yerine AK Parti eski Grup Başkanvekili Mehmet Muş getirildi. Mehmet Muş, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları teşkilatında aktif görevler üstlendi ve çalışmalar yürüttü. Sırasıyla; AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Ekonomi İşleri Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini icra etti. 2011 yılında 24'üncü dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 25, 26 ve 27'nci dönemlerde İstanbul Milletvekilliği görevini sürdürdü. TBMM'de Dışişleri Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu üyelikleri yaptı. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği'nin yanı sıra AK Parti Genel Merkezi'nde Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2014 yılında MYK üyeliğine seçilerek AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşleri Başkanlığı görevinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER