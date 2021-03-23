Kabine değişikliği olacak mı? Yeni kabine değişikliği iddiası

Yeni kabine değişikliği iddiaları arttı. Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Yeni Şafak'taki köşe yazısında kabinede beklenen değişiklikle ilgili önemli bilgiler verdi. Cuma gecesi kabinede de değişiklik olacağını ama sonradan beklemeye alındığını aktaran Acet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafına sinyaller verdiğini belirtti. Peki, Kabine değişikliği olacak mı? Yeni kabine listesinde kimler yer alacak? İşte son dakika 2021 kabine değişikliği detayları...

Bir süredir gündemde olan Bakanlar Kurulu'nda değişim olacağına yönelik iddialar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde ve sonrasında önemli değişikliklerin olacağının sinyallerini vermesi sonrası büyük merak konusu oldu.

KABİNE DEĞİŞİKİĞİ OLACAK MI?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, "Kabine değişikliğinin eli kulağında mı?" başlıklı yazısında, Bakanlar Kurulu'nda yaşanması beklenen değişime dair önemli detayları aktardı. Acet'in yazısından ilgili kısım şöyle:

"Geçtiğimiz cuma gününün gündüzünde, şöyle bir iddia karşıma çıktı. Gece yarısı saat 00.00 ila 01.00 arasında yayınlanacak Resmi Gazete'ye dikkat! Hem Bakanlar Kurulu değişikliği olabilir, hem de Merkez Bankası'na yeni bir başkan atanabilir.

Sabah uyandığımızda, Merkez Bankası'ndaki değişim haberi doğrulanmış, 'bonus' olarak bir de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığını öğrenmiştik.

Bu konularda bilgi sahibi olabilecek durumdaki bir isimden, cuma gününe atıfla, "Üçü bir arada olacaktı ama sonra kabine değişikliği beklemeye alındı" sözlerini işittim.

Yani, daha önce de defalarca olacağı söylenen, olacağını söyleyenleri açıkta bırakan Bakanlar Kurulu değişikliği bu defa gerçekten gündemde mi?

AK Parti'nin çarşamba günü yapılacak 7. Büyük Kongresi'ne endeksli bir kabine değişikliği olacağına dair sinyaller epece artmış durumda. Erdoğan'ın, bu defa etrafına birtakım sinyaller verdiğini duyuyoruz. Çarşamba günü yapılacak kongreye endeksli bir değişim söz konusu olabilir.

7. Büyük Kongre'de, parti yönetimi olarak bilinen Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) önemli değişikliklerin olması bekleniyor. Denilene göre Erdoğan, MKYK listesini hazırlarken, milletvekili olmayan isimler üzerinde yoğunlaşacak.

Eğer, mevcut bakanlardan MKYK'ya almayı düşündüğü isimler olursa, o zaman önce Bakanlar Kurulu değişikliği gündeme gelebilir. İlla ki, öyle olacak diye bir durum da söz konusu değil tabii. Ama edindiğim izlenim, Erdoğan'ın kabine, MKYK, yahut parti grubunda olup da birden fazla 'şapkası' olanların sayısını azaltacağı yönünde."

YENİ KABİNE LİSTESİ

Yeni kabinede Binali Yıldırım, Ömer Çelik, Hayati Yazıcı gibi AKP'deki etkin isimlerin yer alabileceği iddiaları konuşuluyor.

Ağbal'ın, "Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilebileceği" de ileri sürülüyor.