Kabine değişikliği nedir? Kabine değişikliği ne oluyor?

Kabine değişikliği nedir? sorusunun yanıtı Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın son dakika açıklamaları sonrası merak edildi. Kabine değişikliği ne oluyor? Kabine değişikliği ne anlama geliyor?

Mahir Ünal'ın son dakika açıklamaları sonrası kabine değişikliğine dair soruların yanıtları araştırıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, kabine değişikliği ile ilgili soruya, "Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir" dedi. Peki, Kabine değişikliği nedir? Kabine değişikliği ne oluyor?

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?

Teknik yönü ön planda olan bazı bakanlıklarda değişiklik yapılırsa, buralar için bazı "bakan yardımcıları"nın ismi konuşulmaya başladı.

Bazı bakanlıkların ayrılıp yeni bakanlıkların kurulması gündeme gelebilir. Örneğin bir dönem Aile ve Çalışma Bakanlığı, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman Bakanlığı için konuşuluyordu.

İki yıllık çalışma sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, performansını yeterli bulmadığı isimleri değiştirirken, bazı bakanların da kabine içinde yerlerinin değişebileceği de iddia edilirken. Mahir Ünal bu iddiaları doğruladı.

KABİNEDE REVİZYON BEKLENTİSİ

2018'den bu yana Berat Albayrak'ın istifası ile Cahit Turhan'ın Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınması dışında kabinede değişikliğe gitmeyen Erdoğan'ın, parti yönetimindeki yenilenmeye paralel olarak, kabinede de kapsamlı revizyon yapabileceği ifade ediliyor.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da, Erdoğan'ın hafta başında kendisinden övgüyle söz ettiği açıklamaların ardından kabine ve parti yönetimi değişikliği senaryoları içinde konuşulmaya başlandı.

DEĞİŞİM KONGRE SONRASINA BIRAKILMIŞTI

2019 yerel seçimlerinde başta İstanbul, Ankara olmak üzere birçok büyükşehri kaybeden AK Parti'de, uzun süredir güçlü bir değişim beklentisi olduğu biliniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden sonra, seçmenin "değişim mesajını aldıklarını ve gereğini yapacaklarını" açıklamıştı. Ancak teşkilatlardan başlatılması planlanan değişim, kongre süreci sonrasına bırakılmıştı.

ÖNCE REFORM PAKETLERİ AÇIKLANACAK

Erdoğan'ın bir yandan reform paketlerini açıklarken, bir yandan da kadrolarında yapacağı değişiklikle, seçmene "yenilenme" mesajı vereceğine dikkat çekiliyor.

Ekonomi yönetimindeki değişimin ardından "ekonomi" ve "yargı reformu" için çalışma başlatma kararı aldıklarını açıklayan Erdoğan Büyük Kongre'den önce reform paketlerini açıklayacak.

Erdoğan 2 Mart'ta yargı reformu kapsamında hazırlanan "İnsan hakları eylem planını", Mart ayının ikinci haftası da ekonomide alanında yapacakları reform çalışmalarını açıklayacak.

MKYK'NIN YARISI DEĞİŞEBİLİR

Değişim beklentisini karşılamak için kongre takvimini bir yıl öne çeken ve Aralık 2019'da başlatan AK Parti koronavirüs salgını nedeniyle iki kez il ve ilçe kongrelerine ara vermek zorunda kaldı.

24 Şubat'ta il kongrelerini tamamlayan AK Parti'de kongre süreci 24 Mart'ta 7. Olağan Büyük Kongre ile sona erecek.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre kongrelerde parti teşkilatlarındaki değişim oranı yüzde 70'i buldu.

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 50 dolayında da il başkanı değişti.

AK Partikulislerinde, geçmiş yıllarda olduğu gibi partinin karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) en az yarısının değişebileceği ifade ediliyor.

GENEL MERKEZDEN KABİNE'YE İSİMLER KAYDIRILABİLİR

Kulislerde kongrede parti yönetiminde yapılacak değişime paralel olarak kabinede de kapsamlı değişiklik olabileceği konuşuluyor.

Yeni kabinede siyasetçi isimlere daha fazla yer verilebileceği ve hatta mevcut parti yönetimindeki bazı isimlerin de kabineye alınabileceği dile getiriliyor.