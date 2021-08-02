Kabinde sıkışan TIR sürücüsünü ekipler kurtardı
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Kabinde sıkışan TIR sürücüsünü ekipler kurtardı

Kabinde sıkışan TIR sürücüsünü ekipler kurtardı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeyken önündeki TIR'a çarparak, aracının kabininde sıkışan TIR'ın sürücüsü Sadullah Ö., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeyken önündeki TIR'a çarparak, aracının kabininde sıkışan TIR'ın sürücüsü Sadullah Ö., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde E-90 Otoyolu Ayran Tüneli içerisinde meydana geldi. Adana'dan Gaziantep yönüne ilerleyen Sadullah Ö. yönetimindeki 73 AAG 472 plakalı TIR, aynı yönde önünde giden Halil K.'nin kullandığı 73 DY 665 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Sadullah Ö. aracın kabin kısmında sıkıştı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri, Sadullah Ö.yü  sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralanan Sadullah Ö., ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, jandarma, kurtarma çalışmaları bitene kadar trafiğin kontrollü bir şekilde akışını sağladı. 

 


Kabinde sıkışan TIR sürücüsünü ekipler kurtardı
Kabinde sıkışan TIR sürücüsünü ekipler kurtardı
Kabinde sıkışan TIR sürücüsünü ekipler kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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