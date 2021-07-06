Kabin memuru kız arkadaşına 30 bin fit yükseklikte evlenme teklifi etti
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Kabin memuru kız arkadaşına 30 bin fit yükseklikte evlenme teklifi etti

Kabin memuru kız arkadaşına 30 bin fit yükseklikte evlenme teklifi etti
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul'dan Denizli'ye seyahat eden yolcu, uçakta kabin memuru olan kız arkadaşına 30 bin fit yükseklikte evlenme teklifinde bulundu.

İstanbul'dan Denizli'ye seyahat eden yolcu, uçakta kabin memuru olan kız arkadaşına 30 bin fit yükseklikte evlenme teklifinde bulundu.

THY'ye ait uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Denizli Çardak Havalimanı'na giden bir yolcu, uçak 30 bin fit yüksekliğe ulaşınca ayağa kalkarak kabin görevlisi kız arkadaşının önünü kesti.

Cebinden bir yüzük çıkaran genç, kız arkadaşına yolcuların önünde evlenme teklifi etti. Hostesin "Evet" yanıtını vermesi üzerine uçaktaki tüm yolcular genç çifti dakikalarca alkışladı.

Uçağın kaptanı da genç çifti anonsla tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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