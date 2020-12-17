KABİN BAGAJI UYGULAMASI YENİDEN BAŞLADI
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KABİN BAGAJI UYGULAMASI YENİDEN BAŞLADI

17.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:17
KABİN BAGAJI UYGULAMASI YENİDEN BAŞLADI

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Haziran ayında yasaklanan kabin bagajı uygulaması 6 ay sonra yeniden başladı.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Haziran ayında yasaklanan kabin bagajı uygulaması 6 ay sonra yeniden başladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) kararıyla yolcular bugünden itibaren uçaklara kabin bagajı alabilecek.

Salgın tedbirleri kapsamında Haziran ayından bu yana uygulanan kabin bagajların uçak içine alınmaması konusundaki uygulamada değişikliğe gidildi. Konuyla ilgili olarak SHGM tarafından dün alınan kararla yolcular bugünden itibaren kabin bagajlarıyla seyehat etmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular 6 aylık aradan sonra kabin bagajı uygulamasıyla uçuşlarını gerçekleştirdi.

YOLCULAR KARARDAN MEMNUN

Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden yolculardan Semih Arım, "Erbil'den geliyorum. 18-20 aydan beri oradayız. Kabin bagajı yasağının kalktığını zaten İstanbul'a geldiğimizde öğrendik. Güzel oldu sevindik açıkçası. İnşallah en kısa zamanda da bu yasaklar biter, daha rahat oluruz. Bu kabin bagaj yasağının kalkması çok güzel oldu rahatlık bakımından. Bu yasaklardan dolayı yavaş yavaş esnekliklerde oluşmaya başladı. İnşallah her şey daha güzel olacak" dedi.  Bir başka yolcu  Ercan Hayır ise, havalimanına gelmeden önce tereddütte olduğunu belirterek, internette konuyla ilgili araştırma yaptığını kabin bagajının uçağa alınabileceğini öğrendiğini söyledi.

Görüntü dökümü:

-----------------Havalimanından görüntüler-Yolcu röportajları-Kabine alınan bagajlardan görüntüler

-detay görüntüler 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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