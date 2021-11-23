Son dakika haberleri: Kabilde patlama: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Abdul Haq Saljuq - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre - Kabilde patlama: 2 yaralı Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçlerinin aracına yerleştirilen mıknatıslı bombanın patlaması sonucu 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
- Kabilde patlama: 2 yaralı
KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçlerinin aracına yerleştirilen mıknatıslı bombanın patlaması sonucu 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in şehir merkezinde patlama meydana geldi. Taliban güçlerinin aracına yerleştirilen mıknatıslı bombanın patladığı bildirildi. Kabil Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı / Abdul Haq Saljuq - Son Dakika Haberleri
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