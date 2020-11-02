Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırının ardından çıkan çatışma sürüyor
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Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırının ardından çıkan çatışma sürüyor

02.11.2020 15:51 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:20
Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırının ardından çıkan çatışma sürüyor

Afganistan'ın başkentindeki Kabil Üniversitesinde bombalı ve silahlı saldırıların ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri ile sayıları henüz belirlenemeyen saldırganlar arasında çıkan çatışma ise sürüyor.

Afganistan'ın başkentindeki Kabil Üniversitesinde bombalı ve silahlı saldırıların ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri ile sayıları henüz belirlenemeyen saldırganlar arasında çıkan çatışma ise sürüyor.

Ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesine öğle saatlerinde kimliği belirsiz saldırganlarca önce bombalı ardından da silahlı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırılarda 13 kişinin yaralandığını söyledi ancak can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Bazı yerel kaynaklar ise 10'dan fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti.

Çatışma sürüyor

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, üniversite etrafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığını ve öğrencilerin çoğunun tahliye edildiğini açıkladı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri ile sayıları henüz belirlenemeyen saldırganlar arasında çıkan çatışma ise hala sürüyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığı ifade edildi.

Sınav ve kitap fuarı açılışı vardı

Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bugün sınav olduğu biliniyordu, saldırının da bu bölümde düzenlendiği iddia ediliyor.

Ayrıca üniversitede bugün birçok üst düzey yetkilinin katılımıyla "Afganistan-İran Dostluk Kitap Fuarı"nın açılışı yapılacaktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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