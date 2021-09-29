Kabil Üniversitesi, kadınların kampüse girişinin yasaklandığı iddialarını yalanladı - Haberler
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Kabil Üniversitesi, kadınların kampüse girişinin yasaklandığı iddialarını yalanladı

AA / Bilal Güler - Haberler | Güncel
Kabil Üniversitesi, kadınların kampüse girişinin yasaklandığı iddialarını yalanladı

Kabil Üniversitesi, kadınların kampüse girişinin yasaklandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kabil Üniversitesi, kadınların kampüse girişinin yasaklandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Konu ile ilgili resmi Facebook hesabından açıklama yapan üniversite, iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

Açıklamada, Taliban'ın Afganistan'da yönetimini ele almasının ardından atadığı rektör Eşref Gayret'in kişisel sosyal medya hesabının bulunmadığı belirtildi.

Üniversite ile ilgili bilgi edinmek için resmi site ve Facebook hesabının takip edilmesi istendi.

Uluslararası basında dün çıkan bazı haberler de, rektör Eşref Gayret'in kişisel Twitter hesabı olduğu iddia edilen bir hesaptan yapılan paylaşım kaynak gösterilerek rektörün, kadın öğrenci ve akademisyenlerin kampüse girişini yasakladığı ileri sürülmüştü.

AA / Bilal Güler - Son Dakika Haberleri
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