Kabil Üniversitesi girişinde bombalı saldırı: 8 ölü, 30 yaralı

Kabil Üniversitesi girişinde bombalı saldırı: 8 ölü, 30 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de üniversite yerleşkesinin hemen girişinde düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti

Kabil Üniversitesi girişinde bombalı saldırı: 8 ölü, 30 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de üniversite yerleşkesinin hemen girişinde düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Üniversitesinin batı giriş kapısına yakın noktada duran araca daha önceden yerleştirilen kuvvetli patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 30'dan fazla kişi de yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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