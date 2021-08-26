Kabil havalimanında görev yapan Azerbaycan askerleri Afganistan'dan ayrıldı
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Kabil havalimanında görev yapan Azerbaycan askerleri Afganistan'dan ayrıldı

Kabil havalimanında görev yapan Azerbaycan askerleri Afganistan'dan ayrıldı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan Azerbaycan askerlerinin Afganistan'dan ayrıldığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan Azerbaycan askerlerinin Afganistan'dan ayrıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, 120 Azerbaycan askerinin, Afganistan'dan ayrılarak hava yoluyla Türkiye'ye gittikleri belirtildi.

Azerbaycan askerlerine ait silah ve teçhizatın da Ankara'ya ulaştığı kaydedildi.

Askerlerinin kısa zamanda ülkeye dönecekleri bildirildi.

Azerbaycan askerleri, Türk askerleriyle Kabil'deki havalimanının güvenliğini sağlıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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Kabil havalimanında görev yapan Azerbaycan askerleri Afganistan'dan ayrıldı - Haberler
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