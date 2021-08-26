Kabil Havalimanı yakınlarında patlama (2)
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Kabil Havalimanı yakınlarında patlama (2)

Kabil Havalimanı yakınlarında patlama (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

"CAN KABIYLA SONUÇLANDIĞINI DOĞRULUYORUZ"Pentagon Sözcüsü Kirby, "Kabil Havalimanı'nın yakınında meydana gelen patlamanın can kaybıyla sonuçlandığını doğrulayabiliriz. Bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"CAN KABIYLA SONUÇLANDIĞINI DOĞRULUYORUZ"

Pentagon Sözcüsü Kirby, "Kabil Havalimanı'nın yakınında meydana gelen patlamanın can kaybıyla sonuçlandığını doğrulayabiliriz. Bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Patlamanın meydana geldiği Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler
Patlamanın meydana geldiği Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler
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Kabil Havalimanı yakınlarında patlama (2) - Haberler
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