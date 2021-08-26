Kabil Havalimanı yakınlarında patlama (2)
"CAN KABIYLA SONUÇLANDIĞINI DOĞRULUYORUZ"Pentagon Sözcüsü Kirby, "Kabil Havalimanı'nın yakınında meydana gelen patlamanın can kaybıyla sonuçlandığını doğrulayabiliriz. Bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"CAN KABIYLA SONUÇLANDIĞINI DOĞRULUYORUZ"
Pentagon Sözcüsü Kirby, "Kabil Havalimanı'nın yakınında meydana gelen patlamanın can kaybıyla sonuçlandığını doğrulayabiliriz. Bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı