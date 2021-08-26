Kabil Havalimanı yakınlarında patlama
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Kabil Havalimanı yakınlarında patlama

Kabil Havalimanı yakınlarında patlama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Pentagon Sözcüsü John Kirby, tahliyelerin sürdüğü Afganistan'ın başkenti Kabil Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldiğini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, tahliyelerin sürdüğü Afganistan'ın başkenti Kabil Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldiğini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Kirby, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kabil Havalimanının dışında bir patlama olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda kayıp olup olmadığı bilinmiyor. Elimizden geldiğince ek bilgi vermeye çalışacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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