Kabil Havalimanı yakınlarında patlama

Pentagon Sözcüsü John Kirby, tahliyelerin sürdüğü Afganistan'ın başkenti Kabil Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldiğini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, tahliyelerin sürdüğü Afganistan'ın başkenti Kabil Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldiğini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Kirby, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kabil Havalimanının dışında bir patlama olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda kayıp olup olmadığı bilinmiyor. Elimizden geldiğince ek bilgi vermeye çalışacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı