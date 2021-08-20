ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) Afganistan'daki tahliye süreci hakkında yapılan açıklamada, "Kabil Havalimanı'ndaki uçuşlar, Katar'daki...
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) Afganistan'daki tahliye süreci hakkında yapılan açıklamada, "Kabil Havalimanı'ndaki uçuşlar, Katar'daki yoğunluğu hafifletmek için durduruldu" denildi.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) Afganistan'daki tahliye süreci hakkında yapılan açıklamada, "Kabil Havalimanı'ndaki uçuşlar, Katar'daki yoğunluğu hafifletmek için durduruldu" denildi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı