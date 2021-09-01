Kabil Havalimanı'nda hareketlilik
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Kabil Havalimanı'nda hareketlilik

Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez - Haberler | Güncel

Katar Havayolları'na ait bir uçak, Taliban kontrolüne giren Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete girmesi için inceleme yapacak teknik ekibi Kabil'e getirdi.

Katar Havayolları'na ait bir uçak, Taliban kontrolüne giren Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete girmesi için inceleme yapacak teknik ekibi Kabil'e getirdi.

İsmini vermeyen Katarlı bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, havalimanının faaliyetlerine devamıyla ilgili görüşmeler yapacak teknik ekibi taşıyan bir Katar uçağı, Kabil'e ulaştı.

Afganistan tarafının talebi üzerine görüşmeleri gerçekleştirmek için teknik ekibin Kabil'e gittiğini belirten Katarlı yetkili, havalimanının işletilmesi ve güvenliğiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Kabil Havalimanı'nda hareketlilik
Kabil Havalimanı'nda hareketlilik
Kabil Havalimanı'nda hareketlilik
Kabil Havalimanı'nda hareketlilik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

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