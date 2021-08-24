Kabil Havalimanı'nda Afgan çocuğu kurtaran İtalyan diplomat ülkede kahraman ilan edildi
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Kabil Havalimanı'nda Afgan çocuğu kurtaran İtalyan diplomat ülkede kahraman ilan edildi

Kabil Havalimanı'nda Afgan çocuğu kurtaran İtalyan diplomat ülkede kahraman ilan edildi
BBC - Haberler | Dünya

Afganistan'da kalan son İtalyan diplomat Tommaso Claudi, Kabil Havalimanı'nda bir çocuğu kurtarma görüntüleriyle ülkede en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Afganistan'da kalan son İtalyan diplomat Tommaso Claudi, Kabil Havalimanı'nda bir çocuğu kurtarma görüntüleriyle ülkede en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Afganistan'da İtalya Muavin Konsolosu olarak görev yapan Claudi'nin Kabil Havalimanı'nda bir duvarın üzerine çıkarak bir çocuğu kucaklama anı, basında ve sosyal medyada en çok yer alan görüntülerden biri oldu.

İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından da yayımlanan fotoğraflarda İtalyan diplomatın, ağlayan bir çocuğu duvarın öte yanında bekleyen kalabalığın arasından kucaklayarak aldığı görülüyor.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio bu görüntüleri paylaştığı mesajında, "Kabil'deki dramatik durum karşısında konsolosumuz Tommaso Claudi ve askerlerimiz, Afgan halkına yardım için son ana kadar ön cephedeler. İtalya size sırtını dönmeyecek" dedi. Di Maio, "Teşekkürler Tommaso, hepimiz seninle ve durmadan, sevgi ve özveriyle yaptıklarınla gurur duyuyoruz" diye yazdı.

Bakanlık sözcüsü de aynı fotoğrafları, "O duvarın ardında umut var" mesajıyla paylaştı.

'Kabil'in çocuklarının meleği'

31 yaşındaki diplomat Tommaso Claudi basında ve sosyal medyada da "gurur" ve "kahraman" gibi sözcüklerin sıklıkla kullanıldığı haber ve mesajlara konu oldu.

Bugünkü gazetelerin birçoğu Claudi'nin fotoğraflarını "Kabil'in çocuklarının meleği", "kahraman diplomat" gibi ifadelerle yayımladı.

İtalya basını, Claudi'nin Ocak 2019'dan bu yana Afganistan'da görev yaptığını, sosyal medyayı da kullanarak sık sık barışı ve kadın haklarını savunduğunu yazdı.

Sosyal medyada da, aralarında siyasetçilerin de yer aldığı çok sayıda kullanıcı, "İtalya'yı onurlandırdığı" için Claudi'ye teşekkür etti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise İtalyan diplomat son ana kadar Afganistan'ı terk etmeden yerel halka yardım için çalışırken İtalya Dışişleri Bakanı'nın ise birkaç gün öncesine kadar tatilde olmasını eleştirdi.

Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirdiği saatlerde İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun plajda çekilmiş fotoğrafları ülkede tepkilere neden olmuştu.

Öte yandan Bakan Di Maio, Afganistan'da İtalya ile birlikte çalışanlar ve ailelerinden oluşan 1600 Afgan sivilin tahliyesinin tamamlandığını açıkladı.

Di Maio, ilerleyen günlerde "müttefiklerle yakın iş birliği içinde" toplam sayının 2500'e ulaşacağını belirtti.

BBC
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