Kabil Havalimanı'na fırlatılan beş roket etkisiz hale getirildi

ABD hava savunma sistemleri, Afganistan'dan tahliye operasyonlarının sürdüğü Kabil Havalimanı'na fırlatılan beş roketi etkisiz hale getirdi.

ABD hava savunma sistemleri, Afganistan'dan tahliye operasyonlarının sürdüğü Kabil Havalimanı'na fırlatılan beş roketi etkisiz hale getirdi.

En geç 31 Ağustos'ta tüm birliklerinin tahliyesi için Taliban'la mütabık kalan ABD, havalimanından tahliye operasyonlarını sürdürüyordu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, saldırı girişiminin tahliye çalışmalarını engellemeyeceğini, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuyla ilgili olarak bilgilendirildiğini söyledi.

Roketlerin hangi örgüt tarafından ateşlendiği henüz bilinmiyor.

Perşembe günü Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlenen intihar saldırılarında, aralarında 13 Amerikan askerinin de olduğu 170 kişi hayatını kaybetmişti.

IŞİD'in Horasan Bölgesi'nde kolu IŞİD-K saldırıları üstlenmişti.

ABD misilleme olarak Cuma günü ülkenin doğusunda insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemiş ve iki üst düzey IŞİD-K üyesinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

ABD: İntihar saldırısını önledik

Öte yandan, Amerikalı yetkililer dün Kabil Havalimanı yakınlarında insansız hava aracıyla bir saldırı düzenleyerek, IŞİD-K ile bağlantılı olduğu bildirilen en az bir kişinin bulunduğu bir aracı vurduklarını duyurdu. Yetkililer, havalimanını hedef alacak bir intihar saldırısının önlendiğini duyurdu.

Saldırıda sivillerin de öldüğüne yönelik iddiaların ise soruşturulacağı açıklandı. Sosyal medyadaki iddialarda, aralarında çocukların da olduğu sivillerin ABD saldırısında öldüğü söyleniyordu.

IŞİD-K, Afganistan'daki en radikal cihatçı grup ve Taliban ile arasında büyük görüş ayrılıkları var. IŞİD-K, Taliban'ı, Amerikalılar ile barış anlaşması için savaş meydanını terk etmekle suçluyor.

Taliban'ın, hızlı bir ilerleme göstererek 15 Ağustos'ta Afganistan'da yönetimi ele almasından hemen önce ABD tahliye operasyonlarını başlatmıştı.

Washington, 14 Ağustos'tan bu yana 110 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Diğer ülkeler Afganistan'daki görevlerini tamamladı.

ABD, askerleri Afganistan'dan ayrılacak son ülke olacak.

Afganistan'dan ayrılan İngiliz birliklerini taşıyan son uçak da Pazar günü İngiltere'ye vardı.

Kabil'deki BBC muhabiri Lyse Doucet, Taliban tarafından tehdit edilenlerin kendisine ve diğer meslektaşlara acil durum mesajları ilettiğini bildirdi. Doucet, tehdit edilenler arasında kadın politikacılar, üniversite öğrencileri ve müzisyenlerin de olduğunu bildirdi.

Doucet, çok sayıda kişinin Taliban'ın ülkeden ayrılmalarına izin vermediğini söylediğini de aktardı.

Bir Taliban yetkilisi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, uzmanlarının ve mühendislerinin havalimanının sorumluluğunu almaya hazır olduğunu söyledi.

Taliban'ın havalimanı çevresinde yeni kontrol noktaları oluşturduğu ve çoğu Afganın havalimanına geçişine izin vermediği bildiriliyor.