ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta yaptıkları görüşmede, Kabil...

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta yaptıkları görüşmede, Kabil Havaalanının güvenliğini Türkiye'nin sağlaması konusunda anlaştığını açıkladı.