KABİL'DEN TÜRKLERİ GETİREN THY UÇAĞI İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ
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KABİL'DEN TÜRKLERİ GETİREN THY UÇAĞI İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,DHAAfganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY)'na ait tahliye uçağı saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na indi.

İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL,DHA

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY)'na ait tahliye uçağı saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere THY'ye ait TC-JJM kuyruk tescilli uçak, sabah saatlerinde Kabil Havalimanı'na indi. Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen tahliye uçuşuyla Kabil'den binen 324 yolcu İstanbul'a getirildi. Tahliye uçağı 16.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

KABİL'DEN TÜRKLERİ GETİREN THY UÇAĞI İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ
KABİL'DEN TÜRKLERİ GETİREN THY UÇAĞI İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ
KABİL'DEN TÜRKLERİ GETİREN THY UÇAĞI İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ
KABİL'DEN TÜRKLERİ GETİREN THY UÇAĞI İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Afganistan'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla yurda getirildi
Afganistan'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla yurda getirildi
Kabil'den 324 Türk vatandaşını tahliye eden THY uçağı İstanbul'a indi
Kabil'den 324 Türk vatandaşını tahliye eden THY uçağı İstanbul'a indi
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