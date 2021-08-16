KABİL'DEN TAHLİYE EDİLENLERİ TAŞIYAN THY UÇAĞI İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ
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KABİL'DEN TAHLİYE EDİLENLERİ TAŞIYAN THY UÇAĞI İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ

KABİL'DEN TAHLİYE EDİLENLERİ TAŞIYAN THY UÇAĞI İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

* Tahliye edilen yolcular Kabil Havalimanı'nda yaşadıkları kaosu ve korku dolu anları anlattılarEnver ALAS - İbrahim YILDIZ - Rojda ALTINTAŞ- Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, AFGANİSTAN'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen, aralarında Türk diplomat, işçi ve güvenlik görevlileri ile yabancı...

* Tahliye edilen yolcular Kabil Havalimanı'nda yaşadıkları kaosu ve korku dolu anları anlattılar

Enver ALAS - İbrahim YILDIZ - Rojda ALTINTAŞ- Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, AFGANİSTAN'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen, aralarında Türk diplomat, işçi ve güvenlik görevlileri ile yabancı uyrukluların da olduğu 324 yolcuyu taşıyan Türk Hava Yolları(THY)'na ait tahliye uçağı saat 16.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Kabil Havalimanı'nda yaşanan kaos anlarına tanıklık eden Türkler, yaşadıkları korku dolu anları anlattılar. İnşaat işçisi Musa Mutlu, "Afganlar, uçağımızın önünü kesti. Uçak tekrar geri döndü ve 5 saat bekledik. Türk askeri gerekli önlemleri aldı" ifadelerini kullanırken, Türk Büyükelçiliği'nde görevli olan Şenol Çelik ise "Güvenlik sorunu yaşadığımız anlar oldu. Uçağa bindik ama 4 saate yakın kalkamadık. İnsanlar kendilerini uçağın önüne atıyordu. Bayağı heyecanlı bir yolculuk oldu" diye konuştu.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere THY'ye ait TC-JJM kuyruk tescilli uçak, sabah saatlerinde Kabil Havalimanı'na indi. Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen tahliye uçuşuyla Kabil'den binen 324 yolcu İstanbul'a getirildi. Tahliye uçağının saat 16.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından yolcular terminale alındı. Uçakta bulunan aralarında Türk diplomat, işçi ve güvenlik görevlileri ile yabancı uyrukluların da bulunduğu yolcular, ikametgah bilgilerinin olduğu 'ONAM Formu'nu doldurdu. Ardından koronavirüs testi yapılan yolcular, daha sonra pasaport işlemlerini tamamladı. Türk yolcuların bildirdikleri ikametgah adreslerinde, yabancı uyruklular ise konaklayacakları otellerde 10 gün karantinada kalacakları öğrenildi.

KABİL HAVALİMANI'NDA YAŞANAN KAOSU ANLATTILAR

Kabil'den tahliye edilen yolcular, kaos yaşanan havalimanında yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı. Kabil Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olan Doğan Özlük, Taliban kuvvetlerinin Kabil'e yaklaştığını Türk Büyükelçiliği yetkilileri tarafından kendilerine bildirildiğini ve emniyetli alana nakledildiklerini söyledi. Özlük, "Dün de tahliye için havalimanına getirildik. Kabil Havalimanı'nda yaşanan birtakım olaylar oldu. Duvarı aşarak havalimanına girenler oldu. Birkaç saatlik bir gecikmemiz oldu. Uçağın içindeyken o anları gözlemledik. Yaklaşık 3, 4 saat uçağın içinde bekledik. Uçağın içinden havalimanında olan bitenleri görüyorduk. 2 senedir orada görev yapıyordum. Öğrencilerimle de irtibat halindeydim. Şimdilik bir çatışma olmadı. Yurt dışına gitmek isteyenler havalimanında, bankalarda biraz yoğunluk oldu" dedi.

"TÜRK ASKERİ ORADA GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDI"İnşaat işçisi Musa Mutlu ise şunları söyledi: "Dün Kabil'i Taliban ele geçirdi. Türk vatandaşlarını büyükelçilikten alıp havalimanına getirdiler. Kabil Havalimanı'nda bekledik. Sabah Türk Hava Yolları uçağı geldi. Biz uçağın içinde bekledik uzun süre. Bizim uçağa binmek isteyen olmadı. Amerikan kargo uçaklarına binmek isteyenler vardı. Bizim Türk askeri orada önlemleri aldı. O nedenle rahat rahat geldik."

"KENDİLERİNİ UÇAĞIN ÖNÜNE ATANLAR OLDU"Türk Büyükelçiliği'nde görevli olan Şenol Çelik de güvenlik sorunu yaşanan anlar olduğunu belirti. Çelik, "Çeşitli saldırılar yaşadık. Bombalar atıldı. Güvenlik sorunu yaşadığımız anlar oldu. Uçağa bindik ama 4 saate yakın kalkamadık. İnsanlar kendilerini uçağın önüne attı. Oradan kurtulmak istiyorlar. Bayağı heyecanlı bir yolculuk oldu. Ancak çok şükür sağ salim memleketimize ulaştık. Oradaki insanlara çok üzüldük. Kendilerini uçağın önüne atıyorlardı. Vatanımız var olsun" şeklinde konuştu.

KABİL HAVALİMANI'NDAKİ KAOSU GÖRÜNTÜLEDİLER

Öte yandan Afganistan'dan tahliye edilen Türkler, Kabil Havalimanı'nda yaşananları görüntüledi. Görüntülerde havalimanı pistlerinde yüzlerce kişi yer alıyor. Türk askerlerinin, THY uçağının kalkışı sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görülüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Afganistan'dan tahliye edilen Türkler konuştu: Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu
Afganistan'dan tahliye edilen Türkler konuştu: Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu
Afganistan'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla yurda getirildi
Afganistan'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla yurda getirildi
Kabil'den 324 Türk vatandaşını tahliye eden THY uçağı İstanbul'a indi
Kabil'den 324 Türk vatandaşını tahliye eden THY uçağı İstanbul'a indi
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KABİL'DEN TAHLİYE EDİLENLERİ TAŞIYAN THY UÇAĞI İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ - Haberler
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