Kabil'den kalkan tahliye uçağının iniş takımlarında insan vücuduna ait parçaların bulunduğu iddiası

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye için kalkan askeri kargo uçağının tekerine asılan bir Afgan'ın çırpındığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Kapasitesi dolduğu için uçağa alınmayan Afganların iniş takımlarında seyahat etmeye çalıştığı sırada öldüğü ileri sürülmüştü. ABD Hava Kuvvetleri, askeri kargo uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçaları olduğunu doğruladı.