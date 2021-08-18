Kabil'den kalkan tahliye uçağının iniş takımlarında insan vücuduna ait parçaların bulunduğu iddiası
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Kabil'den kalkan tahliye uçağının iniş takımlarında insan vücuduna ait parçaların bulunduğu iddiası

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Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye için kalkan askeri kargo uçağının tekerine asılan bir Afgan'ın çırpındığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Kapasitesi dolduğu için uçağa alınmayan Afganların iniş takımlarında seyahat etmeye çalıştığı sırada öldüğü ileri sürülmüştü. ABD Hava Kuvvetleri, askeri kargo uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçaları olduğunu doğruladı.

Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından şehirdeki havalimanında da izdiham oluştu. Uçaklar, kapasite üstü sefer yapmasına rağmen talebi karşılayamadı. Yine de uçaklarla seyahat yapmak için kanatlara binen Afganların uçaktan düştüğü görüntüler hızla yayıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Afganların görüntüleri dünyanın gündemine otururken, ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, Kabil'den ayrılmak isteyen Afganların kalkış yapmaya hazırlanan C-17 askeri kargo uçağının kanatlarına tırmandığı sırada yaşanan kaostaki sivil kayıplarını soruşturduklarını açıkladı.

İNİŞ TAKIMLARINDA İNSAN VÜCUDUNA AİT PARÇALAR BULUNDU

ABD Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye için kalkan askeri kargo uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçaları olduğunu doğruladı. Kaç kişinin öldüğü konusunda tam sayı vermeyen yetkililer, kargo uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçaları bulunduğunu belirtti.

Kabil'den kalkan tahliye uçağının iniş takımlarında insan vücuduna ait parçaların bulunduğu iddiası
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Kabil'den kalkan tahliye uçağının iniş takımlarında insan vücuduna ait parçaların bulunduğu iddiası
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Kabil'den tahliye için kalkan askeri kargo uçağının tekerine asılan bir Afgan'ın çırpındığı anlar gündem oldu.

Uçağa alınmayan Afganların iniş takımlarında seyahat etmeye çalıştığı sırada öldüğü ileri sürüldü.

ABD Hava Kuvvetleri, iniş takımlarında insan vücuduna ait parçaların olduğunu doğruladı.

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Kabil'den kalkan tahliye uçağının iniş takımlarında insan vücuduna ait parçaların bulunduğu iddiası - Haberler
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