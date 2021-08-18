Kabil'den kaçmak isteyen Afganistanlıların havalimanı çevresindeki gergin bekleyişi sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kabil'den kaçmak isteyen Afganistanlıların havalimanı çevresindeki gergin bekleyişi sürüyor

Kabil'den kaçmak isteyen Afganistanlıların havalimanı çevresindeki gergin bekleyişi sürüyor
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Uluslararası Havalimanı çevresindeki bekleyişi sürüyor.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Uluslararası Havalimanı çevresindeki bekleyişi sürüyor.

Önceki gün yaşanan kaos görüntülerinin tekrarlanmaması için havalimanının güvenliğini sağlayan askerlerce bölgede yoğun güvenlik önlemi alınıyor.

Tahliye için havalimanına girmek isteyen Afganistan vatandaşları ile güvenlik güçleri arasında ise ara ara gerginlik yaşanıyor.

Güvenlik güçleri, kalabalığı kontrol altında tutmak için zaman zaman havaya uyarı ateşi açıyor.

Bu arada, havalimanı önünde bekleyen bazı Afganistan vatandaşları da sıcak hava ve yorgunluğun etkisiyle baygınlık geçirdi. Fenalaşan bazı kadınlara güvenliği sağlayan askerler tarafından ilk müdahale yapıldı.

Kabil Havalimanı önünde ve çevresinde yaşananlar Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Son dakika haberi: AFGANİSTAN'DAN KAÇAN AİLELER; TALİBAN KIZLARIMIZI KAÇIRIYOR, KARŞI GELENİ ÖLDÜRÜYOR
Son dakika haberi: AFGANİSTAN'DAN KAÇAN AİLELER; TALİBAN KIZLARIMIZI KAÇIRIYOR, KARŞI GELENİ ÖLDÜRÜYOR
Taliban Sözcüsü, Kabil'de basına konuştu: (2)
Taliban Sözcüsü, Kabil'de basına konuştu: (2)
Taliban Sözcüsü Kabil'de basına konuştu (1)
Taliban Sözcüsü Kabil'de basına konuştu (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Ebru Şallı Hande Erçel Haluk Levent
Spor Burak Elmas Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kabil'den kaçmak isteyen Afganistanlıların havalimanı çevresindeki gergin bekleyişi sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 13:36:36. #1.14#

title