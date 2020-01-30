Kabil'den Afgan seçim sistemini tiye alan Ruhani'ye: Tek sesli değiliz, gazetecileri hapsetmiyoruz
30.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:48
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Afganistan'da eylül ayında yapılan seçimlerde elektronik oylama sisteminin kullanılmasını tiye alarak kahkaha atması, Afgan makamlarınca sert ifadelerle eleştirildi.
Ruhani, İran'da 21 Şubat'ta düzenlenecek genel seçimlerle ilgili Tahran'da değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com