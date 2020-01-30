Kabil'den Afgan seçim sistemini tiye alan Ruhani'ye: Tek sesli değiliz, gazetecileri hapsetmiyoruz
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Kabil'den Afgan seçim sistemini tiye alan Ruhani'ye: Tek sesli değiliz, gazetecileri hapsetmiyoruz

30.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:48
Kabil'den Afgan seçim sistemini tiye alan Ruhani'ye: Tek sesli değiliz, gazetecileri hapsetmiyoruz

Hasan Ruhani'nin 'da eylül ayında yapılan seçimlerde elektronik oylama sisteminin kullanılmasını tiye alarak kahkaha atması, Afgan makamlarınca sert ifadelerle eleştirildi.


Ruhani, İran'da 21 Şubat'ta düzenlenecek genel seçimlerle ilgili Tahran'da değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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