Kabil'deki yabancı misyonlar, Taliban'a ateşkes çağrısında bulundu

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki yabancı diplomatik misyonlar, Taliban'ı Kurban Bayramı'nda silahlarını süresiz olarak bırakmaya ve barış sürecine bağlılıklarını göstermeye çağırdı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki yabancı diplomatik misyonlar, Taliban'ı Kurban Bayramı'nda silahlarını süresiz olarak bırakmaya ve barış sürecine bağlılıklarını göstermeye çağırdı.

Kabil'deki ABD, Avustralya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Avrupa Birliği, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Hollanda, İspanya, İsveç, İngiltere temsilcilikleri ve NATO Yüksek Sivil Temsilciği ortak bildiri yayınladı.

Bildiride, Taliban saldırılarının müzakere yoluyla siyasi çözüme ulaşma çabalarını engellediği kaydedildi. Taliban saldırılarının sivillerin ölümüne yol açtığı belirtilen bildiride, Taliban'a ateşkes çağrısında bulunuldu. Bildiride ayrıca ülkede devam eden hedefli suikastlardan dolayı endişe duydukları, Afganların son 20 yılda elde ettiği başarılarına karşı diğer eylemleri kınadıkları bildirildi.

Ülkede sivillerin tutuklanması, öldürülmesi, mahkumlara yönelik saldırıların artması, Taliban'ın yeni kontrol ettiği bölgelerde, insan hakları ihlallerini örtbas etmesi, özgürlüklerini kısıtlaması ve medyayı kapatmak için çaba sarf etmesinden kaygılı oldukları vurgulanan bildiride, tarafların en kısa zamanda şiddeti sonlandırılması istendi.

Öte yandan Taliban lideri Molla Hebbetullah Ahundzade, dün yayımladığı mesajında, Afganistan'da siyasi uzlaşıdan yana olduğunu belirtmişti.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre de Taliban 407 ilçenin 155'ten fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor. Taliban, kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 255 olduğunu savunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezi tamamen devlet kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat