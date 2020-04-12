Kabil'deki patlamalarda 3 kişi yaralandı Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen iki patlamada 3 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen iki patlamada 3 kişi yaralandı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Proje-i Cedid ve Rusha caddelerinde yol kenarına yerleştirilen bombaların peş peş patladığını belirtti.

Faramarz, patlamalarda iki polis ile bir sivilin yaralandığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Saldırıları üstlenen olmadı.

Kaynak: AA