Kabil'deki patlamada ölü sayısı 85'e yükseldi
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Kabil'deki patlamada ölü sayısı 85'e yükseldi

Kabil'deki patlamada ölü sayısı 85'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki bir okulun yakınlarında 8 Mayıs'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki bir okulun yakınlarında 8 Mayıs'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında yer alan Dasht-e Barchi bölgesindeki Sayed-ul-Shuhada Lisesi yakınlarında 8 Mayıs tarihinde meydana gelen patlamada ölü sayısı artıyor. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, yaptığı son açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini, en az 100 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu. Afgan basınında yetkililere dayandırılan haberlerde dün hayatının kaybedenlerin sayısının 68'e, yaralıların sayısının ise 165'e yükseldiği belirtilmişti. Haberlerde ayrıca hayatını kaybedenlerin çoğunun kız öğrenciler olduğu ifade edilmiş, saldırının ardından birçok acılı ailenin kayıp olan çocuklarına ulaşmaya çalıştığı aktarılmıştı. Afgan yetkililer tarafından patlamaya ilişkin yapılan son açıklamada ise, can kaybının 85'e yükseldiği bildirildi.

Ulusal yas ilan edilmişti

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ulusal yas ilan ederek, saldırı ile ilgili Taliban'ı suçlamıştı. Taliban sözcüsü ise suçlamaları reddetmiş, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınamıştı. Sözcü, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü.

ABD'nin çekilmesi ile çatışmalar hızlandı

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da Amerikan askerlerinin 1 Mayıs'tan başlayarak 11 Eylül'e kadar tamamen Afganistan'dan çekileceğini duyurmuştu. Kararın ardından Afganistan'da hükümet ile Taliban arasındaki çatışmalar yeniden alevlenmişti.

Öte yandan Zabul vilayetinin Shahr-e-Safa bölgesinde gece içinde 43 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsünün geçişi sırasında yola döşenen bomba patlamış, olayda 11 sivil hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afganistan'da okul önümdeki patlamada ölü sayısı 68'e yükseldi
Afganistan'da okul önümdeki patlamada ölü sayısı 68'e yükseldi
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