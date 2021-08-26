Kabil'deki patlamada en az 3 ABD askeri yaralandı
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Kabil'deki patlamada en az 3 ABD askeri yaralandı

Kabil'deki patlamada en az 3 ABD askeri yaralandı
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yakın bir bölgede gerçekleştirilen iki patlamada en az 3 ABD askerinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yakın bir bölgede gerçekleştirilen iki patlamada en az 3 ABD askerinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci hızla devam ederken, çekilmenin sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yakın bir bölgede iki paylama meydana geldi.

Amerikan medyasına açıklamada bulunan ABD'li yetkililer, bombalı saldırı sonucu meydana geldiği ileri sürülen patlamalarda en az 3 ABD askerinin yaralandığını kaydetti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, bu sayının artabileceğine işaret etti.

Konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Abbey Kapısı yakınlarındaki patlamanın, birçok ABD'li (asker) ve sivil zayiatla sonuçlanan karmaşık bir saldırının sonucu olduğunu teyit ediyoruz. Ayrıca Abbey Kapısına kısa mesafedeki Baron Hotel'in yakınında da en az bir patlama daha doğrulayabiliriz. Güncel bilgiler vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kirby daha önce de patlamaları teyit ederken, kayıpların henüz belirlenemediğine dikkati çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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