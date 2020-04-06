Kabil'deki Meyvecilik Araştırma ve Uygulama Bahçesinde fidan dikimi başladı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Kabil Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında Meyvecilik Araştırma ve Uygulama Bahçesi kurulmasına ilişkin imzalanan protokol kapsamında fidan dikim işlemleri başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Kabil Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında Meyvecilik Araştırma ve Uygulama Bahçesi kurulmasına ilişkin imzalanan protokol kapsamında fidan dikim işlemleri başladı.

TİKA Kabil Ofisinden yapılan açıklamaya göre, protokol çerçevesinde Türkiye'den getirilen 10'dan fazla tür ihtiva eden kiraz fidanı ve yine farklı türdeki erik ve şeftali fidanlarının dikimi tüm hızıyla devam ediyor.

Afganistan halkının önemli geçim kaynaklarından biri olan tarım sektöründe yapılan bu projeyle araştırma ve uygulama yapılacak kiraz, erik ve şeftali üretiminin ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Meyvecilik Araştırma ve Uygulama Bahçesinde fidan dikimi sonrası Türkiye'den gelecek uzmanlar tarafından çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: AA