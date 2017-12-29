Kabil'deki İntihar Saldırısı

ABD yönetimi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısını kınadığını ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyede dileğini bildirdi.



Beyaz Saray, saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak saldırıyı şiddetle kınadı.



Açıklamada, "ABD, Kabil'de bir kültür ve toplum merkezine düzenlenen barbarca saldırıyı şiddetle kınamakta ve kurbanların ailelerine en derin taziyelerini sunmaktadır." ifadesine yer verildi.



ABD'nin Afganistan yönetimiyle yakın dayanışmasını sürdüreceğine vurgu yapılan açıklamada, "Afganistan'ın düşmanları, ülkeyi yıkıma uğratma ve hem dirençli hem de barış ile istikrarı kurma amacına bağlı olan Afgan halkını bölme çabalarında başarılı olamayacaklardır." değerlendirmesinde bulunuldu.



Kabil'de bir kültür merkezine dün sabah düzenlenen intihar saldırısında 41 kişi hayatını kaybetmiş, 84 kişi yaralanmıştı.



Ülkenin en büyük etnik gruplarından Şii mezhebine mensup Hazara gruplarına ait olduğu bilinen "Tabyan" adlı kültür merkezinde haber ajansı ve eğitim merkezi gibi kuruluşlar yer alıyor.