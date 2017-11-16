Kabil'deki İntihar Saldırısı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terör saldırısını lanetledi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün bir toplantı salonunda gerçekleştirilen bombalı saldırıda çok sayıda polis ve sivilin hayatını kaybettiği ve birçok yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, söz konusu terör saldırısının lanetlendiği belirtilerek, "Bu terör saldırısını lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



Afganistan'ın başkenti Kabil'de düğün salonu girişinde düzenlenen intihar saldırısında 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nacib Daniş, saldırganın düğün salonunda toplantı yapan Cemiyet-i İslami Partisi üyelerini hedef aldığı bilgisini paylaşmıştı.