Kabil'deki DEAŞ saldırılarında ölü sayısı 170'e yükseldi
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Kabil'deki DEAŞ saldırılarında ölü sayısı 170'e yükseldi

Kabil'deki DEAŞ saldırılarında ölü sayısı 170'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'ü ABD askeri olmak üzere 170'e yükseldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'ü ABD askeri olmak üzere 170'e yükseldi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin başlattığı tahliye operasyonlarının devam ettiği başkent Kabil'de dün terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırılarda can kaybı artıyor. Güvenlik gerekçesiyle adı açıklanmayan Afganistan Sağlık Bakanlığı yetkilisine göre Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinden düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise, Kabil'de dün düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında 1'i çocuk olmak üzere toplam 3 İngiltere vatandaşının olduğunu, 2 İngiltere vatandaşının ise yaralandığını açıkladı.

Öte yandan saldırılarda 13 ABD askeri hayatını kaybederken, 18 ABD askeri yaralanmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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