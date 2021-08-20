Kabil'deki Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silah sesleri
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Kabil'deki Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silah sesleri

Kabil'deki Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silah sesleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 102'inci Bağımsızlık Günü kutlamalarında Afganistan bayrağı ile yürüyen vatandaşlara ateş açıldı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 102'inci Bağımsızlık Günü kutlamalarında Afganistan bayrağı ile yürüyen vatandaşlara ateş açıldı.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından 102'inci Bağımsızlık Günü kutlamaları Taliban karşıtı protestolara dönüştü. Taliban'ın ulusal bayrak yerine örgüt bayrağına kullanmasına yönelik tepki gösteren kadın ve erkeklerden oluşan grup, ellerinde Afganistan bayrağı taşıyarak, sık sık "Bayrağımız kimliğimiz" sloganı attı. Yürüyüş sırasında ilerleyen dakikalarda ise silah seslerinin duyulması üzerine yürüyüşe katılanlar panikle kaçmaya başladı. Ateş edenlerin kim olduğu ya da yürüyüşe katılanlardan ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

Esadabad'daki Bağımsızlık Günü gösterilerine de Taliban müdahale etti

Kunar vilayetinin merkezi Esadabad kentinde ülkenin İngiltere'den bağımsızlığının yıl dönümü kapsamında gösteri düzenlenmiş, Afganistan bayrağının açıldığı gösteriye Taliban militanlarının ateş açtığını ifade edilmiş, izdiham çıktığını ve can kayıplarının yaşandığı belirtilmişti. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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