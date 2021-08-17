Kabil'deki Azerbaycan askerleri görevlerini sürdürüyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de, havalimanında görevli Azerbaycan askerlerinin görevlerini sürdürdüğünü duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de, havalimanında görevli Azerbaycan askerlerinin görevlerini sürdürdüğünü duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, 120 Azerbaycan askerinin Türk askerleriyle birlikte kendileri için belirlenen alanın güvenlik ve savunma görevlerini yürüttükleri bildirildi.
Bakanlık, Azerbaycan askerlerinin nöbet değişim görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov