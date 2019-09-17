Kabil'deki ABD büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı: 22 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ABD Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında 22 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Taliban üstlendi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ABD Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında 22 kişinin öldüğü bildirildi. Taliban, Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin mitingine yaptığı saldırının ardından ABD büyükelçiliği yakınlarındaki saldırıyı da üstlendi.
22 KİŞİ ÖLDÜ, 38 KİŞİ YARALANDI
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, üzerindeki bombayı, Kabil'in Şah Mesut kavşağıdaki ABD Büyükelçiliği yakınında bulunan Savunma Bakanlığına ait bir askeri kamp önünde patlattığını söyledi.
Rahimi, saldırıda 6'sı güvenlik görevlisi 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı Taliban üstlendi.
CUMHURBAŞKANI'NIN MİTİNGİNE DE SALDIRMIŞLARDI
Öte yandan sabah saatlerinde ülkenin Parvan vilayetinde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında 24 kişi hayatını kaybetmişti.