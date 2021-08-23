Kabil'deki 229 Türk vatandaşı daha "uçan kale" ile tahliye edildi

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 229'u daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.