Kabil'de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi
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Kabil'de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi

Kabil'de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi
Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD'nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD'nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi.

Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na giden ana cadde üzerindeki Mesud kavşağı üzerinde bulunan ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin duvarları önce beyaza boyandı sonra Taliban lehine yazı ve motiflerle süslendi.

Terk edilen büyükelçiliğin ana giriş kapasının yanındaki duvara ise Taliban bayrağı resmedildi.

Büyükelçiliği çevreleyen diğer duvarlara ise "İşgalin sonlanması, hepimizin ortak özgürlük iftiharıdır." ve "Vatandaş! Bağımsızlığın mübarek olsun." gibi sloganlar yazıldı.

Giriş kapısı önünde Taliban güçlerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

ABD, Taliban ile yaptığı barış anlaşması nedeniyle 31 Ağustos itibarıyla ülkeden tamamen ayrılmıştı.

Kabil'de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi
Kabil'de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi
Kabil'de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi
Kabil'de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

Kabil'de terk edilen ABD büyükelçiliğinin girişindeki duvara Taliban bayrağı çizildi
Kabil'de terk edilen ABD büyükelçiliğinin girişindeki duvara Taliban bayrağı çizildi
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