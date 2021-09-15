KABİL'DE TALİBAN SONRASI EVİNDEN ÇIKAMAYAN UZRA HUSSAİNİ'DEN YARDIM ÇAĞRISI - Haberler
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KABİL'DE TALİBAN SONRASI EVİNDEN ÇIKAMAYAN UZRA HUSSAİNİ'DEN YARDIM ÇAĞRISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'ye Türkçe seslendi.

Türkiye'ye Türkçe seslendi.

Rojda ALTINTAŞİSTANBUL,(DHA)

KABİL'deki evinden dışarı çıkamayan ve Taliban öncesi memur ve medya alanında çalışan 27 yaşındaki Uzra Hussaini, sesinin duyulması için yardım çağrısında bulundu. Hussaini, Türkiye'den ve kadınlarından ricamız var. Bugünlerde bizi yalnız bırakmayınız dedi. Taliban, Afganistan'da yönetimi 20 yıl sonra yeniden ele geçirdi. Taliban, iktidarda olduğu 1996-2001 yılları arasında kadınların tek başına dışarı çıkmasını, okula gitmesini ve çalışmasını yasaklamıştı. Afgan kadınlar yeniden aynı muameleye maruz kalıyor. Taliban'dan önce Elektronik Sınav Komisyonunda Atama Kurulu Uzmanı olarak çalışan ve medya alanında görev yapan 27 yaşındaki Uzra Hussaini, Kabil'deki evinden çektiği bir video ile Türk kadınlarına seslendi.

TÜRKİYE'DEN RİCAMIZ VAR BİZİ YALNIZ BIRAKMAYINIZ

Uzra, Kabil'den sizinle irtibattayım. Ben Taliban rejiminden önce devlet memuruydum. Taliban rejiminden sonra artık işe gidemiyorum evdeyim. Geçen hafta tüm dünya gördü, Kabil'deki kadınlar ve protestocular Taliban'ın şiddetine maruz kaldı. Bizi yok edemezsiniz. Türkiye'den ve kadınlarından ricamız var. Bizimle beraber kalmanızı istiyoruz. Bugünlerde bizi yalnız bırakmayınız dedi.

KABİL'DE TALİBAN SONRASI EVİNDEN ÇIKAMAYAN UZRA HUSSAİNİ'DEN YARDIM ÇAĞRISI

KABİL'DE TALİBAN SONRASI EVİNDEN ÇIKAMAYAN UZRA HUSSAİNİ'DEN YARDIM ÇAĞRISI

KABİL'DE TALİBAN SONRASI EVİNDEN ÇIKAMAYAN UZRA HUSSAİNİ'DEN YARDIM ÇAĞRISI

KABİL'DE TALİBAN SONRASI EVİNDEN ÇIKAMAYAN UZRA HUSSAİNİ'DEN YARDIM ÇAĞRISI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KABİL'DE TALİBAN SONRASI EVİNDEN ÇIKAMAYAN UZRA HUSSAİNİ'DEN YARDIM ÇAĞRISI - Haberler
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