Kabil'de Taliban saldırısında 2 polis öldü
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Kabil'de Taliban saldırısında 2 polis öldü

17.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:47
Kabil'de Taliban saldırısında 2 polis öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban militanlarının düzenlediği silahlı saldırıda iki polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban militanlarının düzenlediği silahlı saldırıda iki polis hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, polislerin Kabil'in Pagman ilçesine bağlı Şah Kadam bölgesinde militanların silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Faramarz, saldırıda iki polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Ülkede bir yandan Taliban saldırıları sürerken diğer yandan devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla Afganistan ile Taliban heyetleri barış görüşmelerinin ikinci aşaması için Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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