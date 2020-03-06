: Kabil'de siyasilerin katıldığı törene saldırı

06.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:36

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah'ın da aralarında bulunduğu törene saldırı düzenlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah ve çok sayıda siyasi liderin katıldığı Hazara lideri Abdul Ali Mazari'nin ölüm yıl dönümü merasimine saldırı gerçekleştirildi. Törene katılanlar tahliye edilirken, bölge güvenlik güçlerince kontrol altına alındı.

Dr. Abdullah'ın Sözcüsü Mujib Rahimi, Abdullah Abdullah'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Yetkililerden henüz ölü ya da yaralı olduğuna dair açıklama yapılmadı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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