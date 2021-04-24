Kabil'de silahlı saldırılarda 5 kişi öldü
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Kabil'de silahlı saldırılarda 5 kişi öldü

Kabil'de silahlı saldırılarda 5 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkent Kabil'de düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 4 güvenlik görevlisi ile bir akademisyen hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkent Kabil'de düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 4 güvenlik görevlisi ile bir akademisyen hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kabil'in Pagman ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin güvenlik güçlerine saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, ikinci saldırının da Kabil'in 4. Bölgesi'nde yaşandığını ve üniversitede görevli bir akademisyenin hedef alındığını belirtti.

Faramarz, saldırıda Kabil'deki özel bir üniversitede görevli akademisyenin öldüğünü kaydetti.

Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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