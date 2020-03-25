Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı: 4 ölü Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı düzenlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Gurdwara tapınağının yoğun olduğu bir saatte düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği Afgan parlamentosu meclis üyesi Narindra Singh Khalsa tarafından açıklandı. Saldırı esnasında tapınağın ibadet yapmak için toplanan insanlarla dolu olduğu belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL

Kaynak: İHA