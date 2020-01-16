Kabil'de sadece bombalar değil hava kirliliği de öldürüyor
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Kabil'de sadece bombalar değil hava kirliliği de öldürüyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'de neredeyse her gün birileri bombalı terörist saldırılarında hayatını kaybediyor.

16.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:47

'ın başkenti 'de neredeyse her gün birileri bombalı terörist saldırılarında hayatını kaybediyor. Ancak raporlar kentte yaşayan insanlar için daha da büyük bir risk olduğunu gösteriyor: Soludukları hava. Resmi istatistik bulunmamakla birlikte, araştırma grubu Global Air State, 2017'de kirlilik nedeniyle 26.000 kadar insanın öldüğünü tahmin ediyor.



Haber Videosu

: Kabil'de sadece bombalar değil hava kirliliği de öldürüyor
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