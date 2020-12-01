Kabil'de Rus diplomatları taşıyan aracın geçişi sırasında mayın patladı
01.12.2020 21:28 | Son Güncelleme: 01.12.2020 21:33
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Rus diplomatları taşıyan araç geçiş yaptığı sırada mayın patladı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Rus diplomatları taşıyan araç geçiş yaptığı sırada mayın patladı. Patlamada Rus diplomatların sarsıntı yaşadıkları ifade edildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Rus diplomatları taşıyan aracın geçişi sırasında mayın patladı. Patlamanın Rusya Büyükelçiliği yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Patlama sonucunda Rus diplomatların sarsıntı geçirdikleri ifade edildi. Rusya'nın Afganistan'dan olaya ilişkin inceleme talebi yaptığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı