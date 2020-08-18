Kabil'de roketli saldırıda 10 kişi yaralandı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen roketli saldırıda 10 kişi yaralandı.
18.08.2020 12:35 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:39
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen roketli saldırıda 10 kişi yaralandı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, başkent Kabil'de bağımsızlık günü törenleri sırasında farklı noktalara 14 roket mermisi atıldığını belirtti.
Saldırılarda 10 kişinin yaralandığını ifade eden Aryen, 2 şüphelinin tutuklandığını aktardı.
Henüz saldırıları üstlenen olmadı.
Afganistan, bugün İngiliz sömürgesinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutluyor.
Kaynak: AA