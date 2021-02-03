Kabil'de polis aracına bombalı saldırı: 1 ölü
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Kabil'de polis aracına bombalı saldırı: 1 ölü

03.02.2021 09:21 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:24
Kabil'de polis aracına bombalı saldırı: 1 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de polis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de polis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Tangi Tarahil bölgesinde polis aracını hedef alan bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 polisin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan dün de Kabil'in farklı bölgelerinde düzenlenen bombalı saldırılarda biri Cemiyeti Islah'ın Başkanı Doktor Muhammed Atıf, 2 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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