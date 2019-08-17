17.08.2019 23:33

- Kabil'de patlama: ölü ve yaralılar var

KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün sarayında patlama meydana geldi. Olay sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kabil'in 6'ncı bölgesinde bulunan bir düğün salonunda yerel saatle 22.40'ta bir patlama meydana geldi. Patlamaya ilişkin ilk açıklama İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi'den geldi. Rahimi, "Patlama bir düğün salonunda, düğün töreninde gerçekleşti. Patlamanın kaynağının ne olduğu henüz belli değil, öte yandan bölge güvenlik güçleri tarafından sarıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA