- Kabil'de patlama: 8 ölü, 15 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Kabil'de patlama: 8 ölü, 15 yaralı

20.12.2020 10:32 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:52

- Kabil'de patlama: 8 ölü, 15 yaralı Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 8 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

- Kabil'de patlama: 8 ölü, 15 yaralı

KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 8 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araç infilak ettirildi. Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada en az 8 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 3 ayda Taliban tarafından düzenlenen 35 intihar saldırısı ve 507 bombalı saldırıda, 480'den fazla sivil hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı. Gazni'de Cuma günü gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az 15 kişi ölmüş, 20 kişi de yaralanmıştı.

- Kabil'de patlama: 8 ölü, 15 yaralı
- Kabil'de patlama: 8 ölü, 15 yaralı
- Kabil'de patlama: 8 ölü, 15 yaralı
- Kabil'de patlama: 8 ölü, 15 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Varank Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Arto Seda Bakan Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Okan Buruk Mbaye Diagne Burak Yılmaz Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Samsun Otomobil Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Kabil'de patlama: 8 ölü, 15 yaralı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 10:52:45. #1.14#
title