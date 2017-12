Kabil'de Patlama: 40 Ölü, 30'dan Fazla Yaralı (4)

– Afganistan'ın başkenti Kabil'in merkezinde bir Şii kültür merkezine gerçekleştirilen intihar saldırısında 40 kişi öldü 30'dan fazla ise yaralı bulunuyor. Tebyan Kültür Merkezine yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerden 4'ünün ise gazeteci olduğu açıklandı.



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi Pajhwok Afghan News'e yaptığı açıklamada çoğu sivil 40 kişinin hayatını kaybettiğini, patlamada 30 kişinin yaralandığını söyledi.



Isteqlala Hastanesi yetkilileri de hastaneye 10 ölü ve 20 yaralı getirildiğini teyit etti.



Saldırıyı Taliban kabul etmedi ardından yapılan açıklamada ise saldırıyı IŞİD üstlendi.



Kabil'de Şii kültür merkezinde gerçekleştirilen saldırının bir haber ajansını hedef alan saldırıda can kaybının yükselmesinden endişe ediliyor. Nai'nin CEO'su Mujib Khilwatgar, Afganistan'ın Sesi haber ajansının can kaybına neden olan saldırının hedefi olduğunu söyledi.



Ekim ayında bir Şii camiine yapılan intihar saldırısında da en az 39 kişi hayatını kaybetmişti. - İstanbul