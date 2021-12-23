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Kabil'de Pasaport Genel Müdürlüğü önünde patlama oldu

Kabil'de Pasaport Genel Müdürlüğü önünde patlama oldu
AA / Bilal Güler - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Pasaport Genel Müdürlüğü önünde patlama meydana geldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Pasaport Genel Müdürlüğü önünde patlama meydana geldi.

Kabil Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bina önündeki bir aracın patladığı bildirildi.

Açıklamada, can kaybının bulunmadığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı da Pasaport Genel Müdürlüğü binasına girmeye çalışan bir saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Perşembe günleri Pasaport Müdürlüğünün Taliban mensuplarına hizmet vermesi nedeniyle çok sayıda Taliban üyesinin olay yerinde olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

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AA / Bilal Güler - Son Dakika Haberleri

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